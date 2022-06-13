Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы

Количество ядерного оружия в мире в предстоящее десятилетие возрастёт, несмотря на сокращение его запасов, которое наблюдалось за последний год, утверждает в своем ежегодном исследовании Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов, отмечает SIPRI, указывая, что "период сокращения ядерных арсеналов после окончания холодной войны закончился".
По состоянию на начало 2022 года в мире насчитывается 12705 ядерных боеголовок, в том числе 9440 для потенциального использования. Из них примерно 3732 боеголовки размещены на ракетах и готовы к загрузке на бомбардировщики. Около 2 тыс. боеголовок являются российскими и американскими, которые находятся в высокой оперативной готовности.
В исследовании указывается, что прироста ядерного оружия у России и США, которые обладают 90% всего мирового арсенала, не наблюдется. С 2021 года количество боеголовок находится на стабильном уровне.
Вместе с тем Великобритания в 2021 году заявила о намерении увеличить ядерный арсенал с 225 до 260 боеголовок. КНДР, которая по оценкам, располагает 20 ядерными боеголовками может произвести еще до 45-55 таких боеприпасов. Франция в 2021 году инициировала программу разработки новой баллистической ракеты для подводных лодок с ядерной боеголовкой. Увеличение ядерных арсеналов наблюдается в Индии и Пакистане, говорится в исследовании.
По данным SIPRI, на данный момент США располагают 1744 развернутыми ядерными боеголовками и 1964 на складах, Россия - 1388 развернутыми боеголовками и 2889 на складах, Великобритания 120 развернутыми боеголовками и 60 на складах, Франция - 280 развернутыми боеголовками и 10 на складах. Китай в своем арсенале имеет 350 ядерных боеголовок, Индия - 160, Пакистан - 165, Израиль - 90 и КНДР - 20. При этом США, Россия и Великобритания располагают еще дополнительным количеством ядерных боеприпасов, которые приготовлены к утилизации, указывается в исследовании SIPRI.
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