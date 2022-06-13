Макрон намерен наращивать вооружение Франции, развивать военную экономику

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении пересмотреть закон о военном планировании на 2019-2025 годы с целью увеличить вооружения страны.

Он объяснил это тем, что на фоне событий в Украине необходимо "приспособить средства к угрозам", приводит газета Le Figaro слова президента на открытии в понедельник в пригороде Парижа выставки вооружений Eurosatory.

"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил осуществить в ближайшие недели переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста", - сказал Макрон.

По его словам, Франция "вошла в военную экономику, в которой, я полагаю, мы обоснуемся на долгую перспективу".

В начале июня французский президент уже заявлял, что национальным промышленным компаниям следует активизировать производство вооружений в интересах их страны.