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Здравоохранение 13.06.2022 16:44

В Азербайджане за последние сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Азербайджане не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 884, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 14 случаев.

Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 94 человека (+ 3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 75 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 150 тестов на коронавирус против 1 тыс. 941 теста накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 924 тыс. 498 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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