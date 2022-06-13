В Азербайджане за последние сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Азербайджане не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 884, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 14 случаев.
Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 94 человека (+ 3 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 75 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 150 тестов на коронавирус против 1 тыс. 941 теста накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 924 тыс. 498 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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