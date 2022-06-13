Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения в январе-мае увеличили объем совершенных операций на 51%

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 62,747 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе-мае 2022 года составил 8 млрд 405 млн 425,3 тыс. манатов, что на 51,1% превышает показатель за аналогичный период 2021 года», - отметили в службе.

График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.

Б.Рустамбеков