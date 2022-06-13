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Транспорт и связь 13.06.2022 17:17

Белорусское предприятие планирует участвовать в тендере Азербайджанских железных дорог

Борисовский шпалопропиточный завод (Беларусь) планирует принять участие в крупном тендере на поставку шпалопродукции для «Азербайджанских железных дорог» (АЖД), заявил директор предприятия Геннадий Просмыцкий.

«Мы выиграли хороший контракт на поставку мостового бруса и комплектов стрелочных переводов для Грузинской железной дороги. Помимо этого, в мае подписали контракт с Азербайджаном по отгрузке мостового бруса. В конце июня планируем участвовать в крупном тендере на поставку шпалопродукции для Азербайджанских железных дорог. Пробуем также выйти на рынок Узбекистана и Туркменистана», - сказал Просмыцкий в интервью «БЕЛТА».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, около 60% всей продукции завода поставляется на экспорт.

«Примерно треть приходится на предприятия Белорусской железной дороги, 10% - на точечные закупки организаций страны. Среди постоянных клиентов - Россия, Грузия, Азербайджан и другие. В прошлом году мы освоили рынок Великобритании, но из-за санкционного давления поставки были временно приостановлены. В целом, санкции не стали для нас стрессовой ситуацией, мы быстро сориентировались и нашли выход. За счет дополнительных поставок в Российскую Федерацию, Азербайджан и Грузию нам удалось компенсировать просевшие объемы и выйти к маю на плановые показатели по экспорту», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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