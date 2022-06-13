Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”

Отдавая предпочтение ярким и продвинутым профессионалам,Yelo Bankтакже даетвозможность для профессионального развития неопытным, но талантливым и способным молодым людям. С этой целью была организована программалетней стажировки “Summer Challenge 2022” для студентов 3-го и 4-го курсов, желающих построить карьеру в банковской сфере.

Студенты смогут получить новые знания и навыкипо современнойметодологииAgile, а также возможность работать в Банке при успешном завершении программы. Кандидаты будут оцениваться по следующим качествам:

-Коммуникативные навыки;

- Позитивное и творческое мышление;

- Правильный тайм-менеджмент;

- Аналитическое и критическое мышление;

- Умение работать в команде.

Молодые люди, желающие начать свою карьеру в банковской сфере, могут подать заявку до 21 июня. Для регистрации: https://s.surveyplanet.com/614z18fg

Места ограничены, не упустите этот шанс!Участвуя в программе, вы сможете воспользоваться карьерными возможностями и присоединиться к семье Yelo!

Интересует вопросы по банковским услугам (кредит деньги, карта, депозит и т. д.)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.

Yelo Bank - Яркий банкинг!