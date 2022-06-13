Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”

Отдавая предпочтение ярким и продвинутым профессионалам,Yelo Bankтакже даетвозможность для профессионального развития неопытным, но талантливым и способным молодым людям. С этой целью была организована программалетней стажировки “Summer Challenge 2022” для студентов 3-го и 4-го курсов, желающих построить карьеру в банковской сфере.
Студенты смогут получить новые знания и навыкипо современнойметодологииAgile, а также возможность работать в Банке при успешном завершении программы. Кандидаты будут оцениваться по следующим качествам:
-Коммуникативные навыки;
- Позитивное и творческое мышление;
- Правильный тайм-менеджмент;
- Аналитическое и критическое мышление;
- Умение работать в команде.
Молодые люди, желающие начать свою карьеру в банковской сфере, могут подать заявку до 21 июня. Для регистрации: https://s.surveyplanet.com/614z18fg
Места ограничены, не упустите этот шанс!Участвуя в программе, вы сможете воспользоваться карьерными возможностями и присоединиться к семье Yelo!
Интересует вопросы по банковским услугам (кредит деньги, карта, депозит и т. д.)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.
Yelo Bank - Яркий банкинг!
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