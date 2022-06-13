ЕС хочет перехватить у России инициативу по нормализации армяно-азербайджанских отношений – Бочарников

Посол РФ в Баку Михаил Бочарников заявил, что Москва готова всячески содействовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Первоначальную роль во всем процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сыграло трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Как известно, позже оно было доработано в 2021 году, еще двумя трехсторонними заявлениями на высшем уровне. Все эти заявления являются хребтом процесса нормализации отношений. В то же время не сказал бы, что процесс нормализации уже вышел на финишную прямую. Он скорее находится в начальной стадии», - сказал Бочарников в интервью газете «Бакинский рабочий».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, Москва готова всячески содействовать армяно-азербайджанскому переговорному процессу.
«Что касается того, что сейчас называют мирным договором, то сделан первый шаг - зафиксирована готовность обеих сторон двигаться вперед. Баку положил на стол базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Армянская сторона, в свою очередь, выдвинула свои предложения. Ну а российская сторона готовится оказывать всяческое содействие этому переговорному процессу», - подчеркнул дипломат.
Отвечая на вопрос об участии Евросоюза в вопросе нормализации отношений, Бочарников заявил, что в ЕС замалчивают об усилиях России в этом направлении.
«Повторюсь, работа (по нормализации отношений между Баку и Ереваном – ИФ) заложило вышеупомянутое трехстороннее заявление (10 ноября 2020 года – ИФ). Со стороны ЕС просматривается желание перехватить инициативу у России и приписать себе заслугу в продвижении по всем этим направлениям. Хотел бы также отметить, что последние заявления ЕС напрочь замалчивают вообще существование вышеуказанных заявлений, не говоря уже о роли России в этом процессе», - отметил он.
Тем не менее Бочарников выразил мнение, что Евросоюз может «принести пользу процессу, если возьмет на себя финансирование проектов по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе».
Э.Шафиев
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