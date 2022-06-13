BP-Azerbaijan завершила разведочное бурение по проекту SWAP на Каспии, не выявив экономически эффективных запасов

Бурение третьей разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага в рамках проекта SWAP (Shallow Water Absheron Peninsula) не выявило экономических эффективных запасов углеводородов.

"Геологоразведочная скважина "Qarabatdag" (QBDX01), пробуренная на юго-восточном перспективном участке контрактной площади, была закрыта 25 мая 2022 года. По итогам бурения углеводородных ресурсов, эффективных с экономической точки зрения, обнаружено не было", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

В компании отметили, что данная скважина была третьей и последней, бурение которой предусматривалось в рамках основного разведочного периода по проекту SWAP.

"Точка бурения скважины QBDX01 располагалась в 7 км от берега при глубине моря в 6 метров. Бурение началось 4 апреля текущего года с помощью самоподъемной плавучей буровой установки "Satti", проектная глубина скважины составляла 2155 метров. Ввиду того, что наличия углеводородных ресурсов замечено не было, буровые операции были прекращены на глубине скважины 2185 метров", - сообщили в компании.

Ранее компания сообщала, что бурение первой и второй разведочных скважин на северо-восточном и западном перспективных участках контрактной площади также не выявило наличия эффективных с экономической точки зрения запасов углеводородных ресурсов.

По итогам бурения BP рассчитывала обнаружить нефтяные ресурсы на данном блоке.

Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) территориально расположен на мелководье к югу от Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. СРП по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В 2016 году была проведена программа 3D-сейсморазведки, по результатам которой были выделены три перспективных участка - Северный Халы, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина воды в районе участков не превышает 40 метров.

В августе 2021 года началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Халы, в ноябре - второй разведочной скважины, в апреле 2022 года - третьей.

Участниками проекта являются: BP (оператор проекта) - 25%, "ЛУКОЙЛ" -25%, SOCAR - 50%.

Н.Аббасова