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Дальнее зарубежье 13.06.2022 19:45

Стокгольм ведет диалог с Анкарой, чтобы уладить разногласия - премьер Швеции

Власти Швеции при рассмотрении вопросов о возможном вступлении в НАТО принимают во внимание обеспокоенность Турции, касающуюся обеспечения безопасности, и продолжают работать с Анкарой, сообщила в понедельник премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"Мы воспринимаем беспокойство Турции по всем вопросам очень серьезно, и не только по тем, которые касаются безопасности и борьбы с терроризмом. Мы ведем двусторонний и трехсторонний диалог с Турцией", - сказала Андерссон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Генсек НАТО со своей стороны приветствовал такую позицию Швеции.

"Я приветствую готовность шведских властей обсуждать проблемы, беспокоящие Турцию", - сказал Столтенберг.

По его словам, "основная цель состоит в том, чтобы изыскать решение как можно скорее, чтобы приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО как можно скорее".

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО, ДИАЛОГ


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