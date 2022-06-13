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Дальнее зарубежье 13.06.2022 20:50

Белорусский премьер заявляет о переходе на новую ступень интеграции с РФ

Беларусь и Россия переходят на новую ступень интеграции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Сейчас мы переходим на новую ступень союзной интеграции. Это не только производственная кооперация, но и культурная, гуманитарная, финансовая и банковская интеграция", - сказал белорусский премьер на приеме по случаю Дня России, организованном посольством РФ в Минске. Его цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что "нынешняя ситуация - это дополнительный аргумент в пользу активизации союзного строительства". "Западная политика, направленная на то, чтобы нас разъединить, на деле еще больше сплотила наши страны для совместного противостояния новым вызовам. Я уверен, что наши страны успешно пройдут этот непростой этап", - подчеркнул премьер.

Издание сообщает, что по итогам прошлого года товарооборот Белоруссии и России превысил $40 млрд, что стало абсолютным рекордом с 2012 года. "В этом году ожидают увеличение еще на треть. По сравнению с 2020 годом показатели двусторонней торговли увеличились более чем на $10 млрд. долларов, а белорусский экспорт составил почти $16,4 млрд", - говорится в сообщении.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕМЬЕР, ИНТЕГРАЦИЯ


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