В Финляндии запускают LUMI - самый быстрый суперкомпьютер в Европе

Самый быстрый суперкомпьютер запускают в понедельник в Финляндии, он станет доступен для европейских пользователей с сентября, информирует Европейская комиссия.
"Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям" (EuroHPC) представляет новейший суперкомпьютер LUMI. Он базируется в Каяани в Финляндии. LUMI - это самый быстрый и самый эффективный с точки зрения энергопотребления суперкомпьютер в Европе, он занял третью позицию в мире по скорости вычислений", - говорится в коммюнике, распространенном Европейской комиссией.
Компьютер создан совместными усилиями EuroHPC и консорциума 10 европейских стран: Бельгии, Дании, Исландии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии и Эстонии.
"Благодаря масштабным возможностям вычислений LUMI послужит научным прорывам, к примеру, в медицине и исследованиях климата, это - самый быстрый суперкомпьютер в Европе, один из трех самых мощных в мире", - сказала, комментируя запуск суперкомпьютера, заместитель председателя Европейской комиссии по цифровым технологиям Маргрете Вестагер.
Ожидаемая пиковая мощность этого суперкомпьютера составит 550 петафлопс или 550 миллионов миллиардов исчислений в секунду.
В настоящий момент в Европе уже работают четыре суперкомпьютера: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии. Запуск ещенескольких готовится: LEONARDO в Италии, Deucalion в Португалии, and MareNostrum 5 в Испании.
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