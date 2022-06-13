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СНГ 13.06.2022 21:30

Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время

Посол России в Беларуси Борис Грызлов сообщил, что в скором времени состоится встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Только с начала этого года состоялось пять встреч между президентами. В ближайшее время запланирована еще одна. Мы высоко ценим ту поддержку, которую сегодня наши белорусские друзья оказывают нам", - сказал он во время торжественного приема по случаю Дня России в Минске в понедельник. Посла цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня".

Грызлов подчеркнул, что "в настоящее время Республика Беларусь - ближайший союзник Российской Федерации" и что отношения между странами "выстраиваются на принципах взаимного уважения и поддержки".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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