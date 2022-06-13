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Дальнее зарубежье 13.06.2022 20:55

В Еврокомиссии прошло предварительное обсуждение выводов по вопросу о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

В Европейской комиссии состоялось предварительное обсуждения выводов на запрос Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

Как сообщили в понедельник агентству «Интерфакс-Украина» в Еврокомиссии, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи «представили основные элементы дискуссии».

«Обсуждение поможет завершить файл для принятия (решения) коллегиально в пятницу», - отметили в Еврокомиссии

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЧЛЕНСТВО, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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