В Еврокомиссии прошло предварительное обсуждение выводов по вопросу о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

В Европейской комиссии состоялось предварительное обсуждения выводов на запрос Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Как сообщили в понедельник агентству «Интерфакс-Украина» в Еврокомиссии, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи «представили основные элементы дискуссии». «Обсуждение поможет завершить файл для принятия (решения) коллегиально в пятницу», - отметили в Еврокомиссии

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