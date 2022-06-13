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Дальнее зарубежье 13.06.2022 21:45

Американский брокер Interactive Brokers ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций ЕС

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) запретил клиентам из России и Белоруссии открывать новые позиции с ценными бумагами Евросоюза, сообщили в понедельник в компании.

"Правительства США, Великобритании, ЕС и других стран ввели санкции против России и Белоруссии в ответ на обострение ситуации на Украине. В их число входят санкции ЕС, запрещающие продажу или передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или Белоруссии или лицам, находящимся в этих странах. Чтобы соответствовать этим санкциям ЕС, IBKR ограничил граждан или резидентов России и Белоруссии, а также юридических лиц, размещенных в этих странах, на открытие новых позиций (длинных или коротких) по ценным бумагам ЕС", - говорится в сообщении.

"Кроме того, входящие и исходящие переводы также ограничены", - добавили там.

Ограничения вступают в силу с 13 июня.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, БРОКЕР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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