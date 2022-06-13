Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2022 23:30

Еврокомиссия разрешает Финляндии оказать госпомощь предприятиям на фоне украинского кризиса

Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что одобрила оказание властями Финляндии государственной помощи на 500 млн евро компаниям, "действующим в контексте" событий на Украине.

"Благодаря этому режиму помощи до 500 млн евро Финляндия поддержит компании почти во всех секторах, пострадавших от текущего кризиса и связанных с ним санкций", - приводятся в коммюнике ЕК слова исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Маргрете Вестагер.

Она оценила это решение ЕК как "важный шаг для смягчения экономических последствий" российской операции на Украине.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. В то же время мы продолжаем тесно сотрудничать с государствами-членами, чтобы обеспечить своевременное, скоординированное и эффективное принятие национальных мер поддержки, сохраняя при этом равные условия конкуренции на едином рынке", - отметила зампред ЕК.

В Брюсселе объясняют, что данный режим для Финляндии был одобрен "в соответствии с временными юридическими рамками государственной помощи в кризисных ситуациях, принятыми комиссией 23 марта 2022 года (...), признавая, что экономика ЕС переживает серьезные отклонения".

Как сообщалось, поставки российского газа в Финляндию прекратились 21 мая. В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года государственная газовая компания Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в соответствии с указом президента РФ 172 от 31 марта и со схемой, предложенной "Газпром экспортом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО относятся к их суверенной компетенции - ЕС Финляндия начнет продвигать в ЕС идею отмены перехода на летнее время Президент Финляндии назвал восстановление мира на Украине первостепенным шагом к улучшению отношений ЕС с Россией Премьер Финляндии оказался сторонником ужесточения санкций к России Отмена санкций против РФ сейчас маловероятна - финский премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az