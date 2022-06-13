Еврокомиссия разрешает Финляндии оказать госпомощь предприятиям на фоне украинского кризиса

Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что одобрила оказание властями Финляндии государственной помощи на 500 млн евро компаниям, "действующим в контексте" событий на Украине.
"Благодаря этому режиму помощи до 500 млн евро Финляндия поддержит компании почти во всех секторах, пострадавших от текущего кризиса и связанных с ним санкций", - приводятся в коммюнике ЕК слова исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Маргрете Вестагер.
Она оценила это решение ЕК как "важный шаг для смягчения экономических последствий" российской операции на Украине.
"Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. В то же время мы продолжаем тесно сотрудничать с государствами-членами, чтобы обеспечить своевременное, скоординированное и эффективное принятие национальных мер поддержки, сохраняя при этом равные условия конкуренции на едином рынке", - отметила зампред ЕК.
В Брюсселе объясняют, что данный режим для Финляндии был одобрен "в соответствии с временными юридическими рамками государственной помощи в кризисных ситуациях, принятыми комиссией 23 марта 2022 года (...), признавая, что экономика ЕС переживает серьезные отклонения".
Как сообщалось, поставки российского газа в Финляндию прекратились 21 мая. В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года государственная газовая компания Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в соответствии с указом президента РФ 172 от 31 марта и со схемой, предложенной "Газпром экспортом".
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