Эрдоган: Турция планирует выйти на максимальный уровень добычи природного газа на месторождении Сакарья в Черном море к 2026г

Газ с месторождения Сакарья в Черном море начнет поступать потребителям в Турции уже в 1-м квартале 2023 года. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска в море первой трубы для доставки природного газа с месторождения, сообщает "Anadolu".

По словам главы государства, на первом этапе будет добываться около 10 млн кубометров газа в сутки.

Президент Эрдоган отметил, что Турция планирует выйти на максимальный уровень добычи природного газа на месторождении Сакарья к 2026 году.

"Мы стремимся увеличить наши суточные мощности по добыче газа до 40 млн кубометров за счет бурения 40 скважин на этом месторождении», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил также, что четвертым турецким буровым судном, которое отправится на освоение газовых запасов Черного моря, станет «Абдулхамид Хан».

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара рассматривает энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не как «арену для напряженности и противостояния».

Президент Эрдоган назвал открытие Турцией газового месторождения в Черном море историческим событием, осуществленным полностью за счет внутренних ресурсов страны.

Общий объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море составляет 540 млрд кубометров.