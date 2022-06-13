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Дальнее зарубежье 13.06.2022 23:00

Германия поставит Украине больше оружия - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и поставить дополнительные единицы оружия.

"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине в том числе современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - сказал Шольц журналистам в Берлине в понедельник.

8 июня Шольц сообщил, что Германия не собирается отказываться от поставок Украине тяжелого вооружения и планирует новые поставки.

Он напомнил, что Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры, амуницию. Также, о чем сообщалось ранее, парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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