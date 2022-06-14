ЕС не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии в рамках Brexit, соразмерно ответит Лондону за его нарушение

Европейский союз не будет пересматривать протокол по Ирландии и Северной Ирландии, заключенный с Великобританией в рамках соглашения о ее выходе из ЕС (Brexit), и протестует против британского законопроекта, противоречащего этому документу.
"Пересмотреть протокол нереально. Этому деликатному, с трудом согласованному балансу не было найдено никакого действенного альтернативного решения. Любые повторные переговоры просто внесут дополнительную правовую неопределенность для людей и предприятий в Северной Ирландии", - заявил зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
По словам главного представителя ЕК, ответственного за контакты с Лондоном по вопросам Brexit, этот протокол - неотъемлемая часть Соглашения о выходе Великобритании из ЕС, потому что защищает Соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое обеспечило мир в Ольстере.
Протокол обеспечивает прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией. Он, с одной стороны, уважает конституционный статус Северной Ирландии как части Великобритании, с другой защищает целостность единого рынка ЕС (таможенная граница проходит по Ирландскому морю - ИФ).
В частности, протокол дает бизнес-операторам в Северной Ирландии доступ к единому рынку товаров ЕС. Подготовленный правительством Великобритании законопроект ставит под угрозу этот доступ и связанные с ним возможности.
Шефчович заявил, что реакция Брюсселя на односторонние действия Великобритании будет "соразмерной". В качестве первого шага ЕК рассмотрит возобновление судебного процедуры против правительства Великобритании, приостановленной в марте 2021 года. ЕК рассмотрит также возможность запуска новых процессов, призванных защитить Единый рынок, предприятия ЕС, а также здоровье и безопасность его граждан.
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