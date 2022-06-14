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Дальнее зарубежье 14.06.2022 12:29

ЕС не видит угрозы продовольственной безопасности на европейских рынках в связи с ситуацией на Украине

Европейский союз не видит угрозы своей продовольственной безопасности в связи с ситуацией на Украине и постарается внести вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"К счастью, мы не видим прямой угрозы (продовольственной безопасности - ИФ) на европейских рынках. Основную проблему на них составляет кукуруза, которую мы импортируем из Украины. Она важна для производства кормов в Европе. Но импорт из Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы", - сказал Войцеховский в понедельник вечером на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства.

Центральной темой встречи была угроза мирового продовольственного кризиса в связи с украинским вопросом.

Проблема, которую видит ЕС, по словам чиновника, заключается в том, чтобы организовать для поставок зерна в третьи страны "коридоры солидарности".

На заседании также был представлен прогноз урожая зерновых на текущий год в странах ЕС. Он будет "наверняка больше, чем в 2021 году, а в 2023 году сбор зерна будет никак не меньше, чем 2022, при условии одинаковых погодных условий".

"В Европе мы имеем необходимую продовольственную безопасность. (...) Мы должны обеспечить, чтобы Европа внесла вклад в глобальную продовольственную безопасность", - добавил европейский комиссар.

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