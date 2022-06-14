Госдума рассмотрит законопроект о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям, для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передать им право пользования участками недр.
Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта (N33098-8).
Госдума также планирует рассмотреть во втором чтении законопроект (N5806-8), который увеличивает с 5 до 7 лет срок действия поисковых лицензий для участков в Карелии (отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны) и Мурманской области.
Власти Азербайджана предлагают инвесторам наладить производство и переработку кожи в Карабахе
Власти Азербайджана предлагают инвесторам организовать производство сушеного табака в Зангезуре
Азербайджанские танкисты успешно выполнили задачи по уничтожению целей
ГААД получит около 13 млн манатов на строительство автодороги в Габалинском районе
АБУЦ проведет тренинги для сотрудников SIF
Индия в январе-апреле купила у Азербайджана свыше 275 тыс. т нефти
Мировое благосостояние подскочило на 10,6% в 2021г, до $530 трлн - BCG
Google выплатит $118 млн в рамках дела о дискриминации сотрудниц
Число случаев COVID-19 в мире превысило 535,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ