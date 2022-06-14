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СНГ 14.06.2022 12:50

Госдума рассмотрит законопроект о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям, для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передать им право пользования участками недр.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта (N33098-8).

Госдума также планирует рассмотреть во втором чтении законопроект (N5806-8), который увеличивает с 5 до 7 лет срок действия поисковых лицензий для участков в Карелии (отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны) и Мурманской области.

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