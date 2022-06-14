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Макроэкономика 14.06.2022 13:21

ВВП Казахстана в январе-мае вырос на 4,6%

ВВП Казахстана в январе-мае 2022 года вырос на 4,6%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%", - сказал министр на заседании правительства во вторник.

По его словам, наблюдается устойчивая положительная динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта.

Ранее сообщалось, что министерство снизило прогноз роста экономики страны по итогам 2022 года с 3,9% до 2,1%. Прогноз был изменен с учетом внешнеэкономической ситуации, оценки развития мировой экономики, а также тенденций на рынке нефти.

За 2021 год экономика Казахстана выросла на 4%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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