ВВП Казахстана в январе-мае вырос на 4,6%

ВВП Казахстана в январе-мае 2022 года вырос на 4,6%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
"В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%", - сказал министр на заседании правительства во вторник.
По его словам, наблюдается устойчивая положительная динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта.
Ранее сообщалось, что министерство снизило прогноз роста экономики страны по итогам 2022 года с 3,9% до 2,1%. Прогноз был изменен с учетом внешнеэкономической ситуации, оценки развития мировой экономики, а также тенденций на рынке нефти.
За 2021 год экономика Казахстана выросла на 4%.
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