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Финансы 14.06.2022 12:15

Bank Respublika открыл филиал в Нахчыване

ОАО «Bank Respublika», входящий в пятерку крупнейших банков Азербайджана по размеру активов и отмечающий в этом году свое 30-летие, открыл новый филиал в городе Нахчыван.

Это 28-ой филиал Bank Respublika, который функционирует по адресу: город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева, дом 37-3.

В филиале, оснащенном новейшими банковскими технологиями, учтены все аспекты для удобства клиентов.

В информации банка отмечается, что открытие филиала в Нахчыване имеет важное значение для поддержки предпринимательства, развития реального сектора, особенно сельского хозяйства, а также для создания новых рабочих мест.

«В соответствии со своей стратегией расширения филиальной сети, банк в ближайшее время планирует открытие еще нескольких центров обслуживания», подчеркивает Bank Respublika.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основным акционером банка является предприниматель Натиг Гулиев (доля в капитале на конец 2020 года – 67,7502%).

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, НАХЧЫВАН, ФИЛИАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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