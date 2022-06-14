Bank Respublika открыл филиал в Нахчыване

ОАО «Bank Respublika», входящий в пятерку крупнейших банков Азербайджана по размеру активов и отмечающий в этом году свое 30-летие, открыл новый филиал в городе Нахчыван.
Это 28-ой филиал Bank Respublika, который функционирует по адресу: город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева, дом 37-3.
В филиале, оснащенном новейшими банковскими технологиями, учтены все аспекты для удобства клиентов.
В информации банка отмечается, что открытие филиала в Нахчыване имеет важное значение для поддержки предпринимательства, развития реального сектора, особенно сельского хозяйства, а также для создания новых рабочих мест.
«В соответствии со своей стратегией расширения филиальной сети, банк в ближайшее время планирует открытие еще нескольких центров обслуживания», подчеркивает Bank Respublika.
Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основным акционером банка является предприниматель Натиг Гулиев (доля в капитале на конец 2020 года – 67,7502%).
Р.Ахмедов
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