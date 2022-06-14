Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.06 $/bbl +/- WTI 120.93 +0.26 Brent 122.27 +0.26

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.06.2022 13:41

Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС

Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложение проработано в межведомственном формате и одобрено правительством этой страны, сообщил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Беларусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дала понять, что подготовлено предложение президента Беларуссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал Хакимов в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС, проходящего в Ташкенте.

Хакимов пояснил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено советом министров Белоруссии.

В настоящий момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ШОС, ВСТУПЛЕНИЕ


Похожие новости


Белоруссия готова стать "западными воротами" ШОС - Лукашенко Лукашенко 23-24 июня посетит Узбекистан для участия в юбилейном саммите ШОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az