Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС

Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложение проработано в межведомственном формате и одобрено правительством этой страны, сообщил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Беларусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дала понять, что подготовлено предложение президента Беларуссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал Хакимов в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС, проходящего в Ташкенте.

Хакимов пояснил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено советом министров Белоруссии.

В настоящий момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.