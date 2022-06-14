Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС

Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложение проработано в межведомственном формате и одобрено правительством этой страны, сообщил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Беларусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дала понять, что подготовлено предложение президента Беларуссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал Хакимов в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС, проходящего в Ташкенте.
Хакимов пояснил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено советом министров Белоруссии.
В настоящий момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.
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