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СНГ 14.06.2022 14:27

Казахстан исключил США и Японию из числа потенциальных поставщиков технологий для АЭС

Для строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане рассматриваются четыре технологии, республика исключила из потенциальных поставщиков США и Японию, сообщил гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Для первой станции "экзотику" мы пока не рассматриваем. Мы взяли только то, что сейчас на рынке, отработанные технологии. Осталось 4 проекта", - отметил Жантикин, слова которого приводятся в сообщении Ассоциации по связям бизнеса, общества и государства.

"Естественно, это "Росатом", который сейчас больше всех строит, там не только технологии отработаны, но и сам процесс строительства, мы всегда смотрим цепочку поставок. Франция. На рынок сейчас выходит уверенно КНР, ну и Корея, известно, последний проект в Эмиратах они построили и уже запустили первый блок, сейчас разворачивают работу в Европе и США", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Казахстан изучает технологии шести мировых поставщиков атомных реакторов: NuScale Power (США) с реактором NuScale; GE-Hitachi (США-Япония) с реактором BWRX-300; KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power, Южная Корея) с реакторами APR-1000, APR-1400; CNNC (Китай) с реакторами HPR-1000, CNP-600+; "Росатом" (Россия) с реакторами ВВЭР-1200, ВВЭР-1000 и EDF (Electricite de France) с реактором ATMEA1.

Решение по технологии строительства АЭС в Казахстане будет принято в 2023 году. Станцию предполагается построить в районе поселка Улкен в Алма-атинской области на юге страны.

В настоящее время специалисты склоняются к строительству реакторов АЭС поколения "3++". Данные разработки есть в компаниях Франции, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Будущая АЭС, по данным Минэнерго Казахстана, может иметь мощность порядка 2,4 ГВт.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЭС, ТЕХНОЛОГИИ


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