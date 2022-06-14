Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

13.06 $/bbl +/- WTI 120.93 +0.26 Brent 122.27 +0.26

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 14.06.2022 12:45

Власти Азербайджана предлагают инвесторам наладить производство и переработку кожи в Карабахе

Власти Азербайджана готовы оказать содействие предпринимателям в строительстве предприятия по производству и переработке кожи в Агдамском районе (Карабахский экономический район Азербайджана –ИФ), инвестиции в проект оценивают в 3 млн манатов.

«Госструктурами подготовлен проект по организации производства и переработке кожи на территории Агдамского промышленного парка. Стоимость проекта оценивается порядка в 3 млн манатов ($1,8 млн по текущему курсу-ИФ). Для реализации проекта планируется привлечь инвестора, которому будет оказана государственная поддержка в виде предоставления льготного кредита, таможенных и налоговых льгот и в виде введения запрета на экспорт необработанной кожи», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

По данным источника, для производства 1 куб. м. кожи расход электроэнергии составит 9,3 кВт/ч, воды – 0,25 кубометров, газа – 1,6 кубометров.

«Для обеспечения сырьем (шкуры крупного и мелкого рогатого скота) предприятия планируется использовать возможности животноводческих комплексов, которые будут в будущем созданы в Кяльбяджарском и Лачинском районах. Стоимость 1 кг кожи крупного рогатого скота – 0,5 манатов. Из 5-6 кг животных шкур получается 1 кв.м. кожи. Шкура одного животного из категории мелкого рогатого скота стоит 1 манат, 1 кв. м. кожи получается из шкуры двух таких животных», - сообщил источник.

К преимуществам проекта относятся: наличие широкого спроса на товары конечного потребления (обувь, куртки и.т.д.) на внутреннем рынке, наличие небольшого количества производителей конечного продукта в стране и высокого экспортного потенциала для кожи.

В настоящее время в Азербайджане функционируют 29 предприятий по производству кожи и кожаных изделий. Общая производственная мощность предприятий по производству сырой шкуры и кожи составляет 1320 кв. м, обуви – 1136 тыс. пар.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Число резидентов парка в настоящее время составляет 9, инвестиции которых в проекты превышают 55 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, КОЖА, ПЕРЕРАБОТКА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az