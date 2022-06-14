Власти Азербайджана предлагают инвесторам наладить производство и переработку кожи в Карабахе

Власти Азербайджана готовы оказать содействие предпринимателям в строительстве предприятия по производству и переработке кожи в Агдамском районе (Карабахский экономический район Азербайджана –ИФ), инвестиции в проект оценивают в 3 млн манатов.
«Госструктурами подготовлен проект по организации производства и переработке кожи на территории Агдамского промышленного парка. Стоимость проекта оценивается порядка в 3 млн манатов ($1,8 млн по текущему курсу-ИФ). Для реализации проекта планируется привлечь инвестора, которому будет оказана государственная поддержка в виде предоставления льготного кредита, таможенных и налоговых льгот и в виде введения запрета на экспорт необработанной кожи», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.
По данным источника, для производства 1 куб. м. кожи расход электроэнергии составит 9,3 кВт/ч, воды – 0,25 кубометров, газа – 1,6 кубометров.
«Для обеспечения сырьем (шкуры крупного и мелкого рогатого скота) предприятия планируется использовать возможности животноводческих комплексов, которые будут в будущем созданы в Кяльбяджарском и Лачинском районах. Стоимость 1 кг кожи крупного рогатого скота – 0,5 манатов. Из 5-6 кг животных шкур получается 1 кв.м. кожи. Шкура одного животного из категории мелкого рогатого скота стоит 1 манат, 1 кв. м. кожи получается из шкуры двух таких животных», - сообщил источник.
К преимуществам проекта относятся: наличие широкого спроса на товары конечного потребления (обувь, куртки и.т.д.) на внутреннем рынке, наличие небольшого количества производителей конечного продукта в стране и высокого экспортного потенциала для кожи.
В настоящее время в Азербайджане функционируют 29 предприятий по производству кожи и кожаных изделий. Общая производственная мощность предприятий по производству сырой шкуры и кожи составляет 1320 кв. м, обуви – 1136 тыс. пар.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Число резидентов парка в настоящее время составляет 9, инвестиции которых в проекты превышают 55 млн манатов.
Н.Аббасова
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