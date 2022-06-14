АБУЦ проведет тренинги для сотрудников SIF

Азербайджанский банковский учебный центр (АБУЦ) проведет тренинги для повышения квалификации сотрудников Фонда развития предпринимательства (SIF). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» АБУЦ стал победителем отбора, который проводил фонд. Между сторонами 13 июня заключен соответствующий договор. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».