Телефонный разговор Путина и Эрдогана пока не планируется - Песков

В графике президента РФ Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но, по практике, контакты двух лидеров достаточно быстро организовываются, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока в графике у президента нет, но, с другой стороны, разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно. В настоящий момент такой окончательной договоренности нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента разговор с Эрдоганом, который планирует обсудить с Путиным, в том числе вопросы с вывозом украинского зерна.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул: "Здесь еще нужно отметить, что нет и никаких сигналов от украинской стороны - что, как и хочет ли она вообще что-то вывозить".