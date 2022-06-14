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Транспорт и связь 14.06.2022 14:33

ГААД получит около 13 млн манатов на строительство автодороги в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирели-Кичик Пирели-Хырхатала-Чигателли-Хамзели Габалинского района.

Текст документа опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 12,7 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2022 год.

Автодорога соединяет 5 населенных пункта с населением в 7 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГААД, ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА


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