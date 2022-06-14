Индийская лига крикета продала права на трансляции матчей за $5,7 млрд

Индийская премьер-лига крикета заключила два контракта о продаже прав на трансляции соревнований сроком на пять лет за общую сумму в $5,7 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Walt Disney Co. выиграла борьбу за права на телетрансляции, предложив около 235 млрд рупий ($3 млрд.). Disney владела правами и прежде - они достались компании в рамках сделки по приобретению активов 21st Century Fox Inc.
Тем временем совместное предприятие компании Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани, и медиафирмы Paramount Global приобрело права на показ игр на цифровых платформах за 210 млрд рупий ($2,7 млрд).
Управляющий орган Индийской премьер-лиги пока официально не назвал победителей аукциона, стартовавшего 12 июня. Ожидается, что совокупная выручка будет примерно в три раза больше по сравнению с аналогичным аукционом, прошедшим пять лет назад.
Крикет является самым популярным спортом в Индии, стране с населением почти 1,4 млрд человек. Игры местного чемпионата, в котором выступают 10 команд и который обычно проходит весной, регулярно смотрят свыше 600 млн человек. В мире индийский крикет уступает по популярности только Английской премьер-лиге по футболу и Национальной футбольной лиге, чемпионату США по американскому футболу.
"Некоторые медиакомпании рассматривают Индийскую премьер-лигу как самое важное спортивное соревнование в мире, - сказал глава отдела исследований в Counterpoint Research Тарун Патак. - Вы получаете максимальный охват аудитории в стране с молодым населением. Эти компании делают ставку на будущее Индии".
В Армении осознают, что лимит уступок со стороны Азербайджана исчерпан – Усубов
Власти Азербайджана предлагают инвесторам наладить производство и переработку кожи в Карабахе
Власти Азербайджана предлагают инвесторам организовать производство сушеного табака в Зангезуре
ЕБРР выделил Нафтогазу 300 млн евро на закупку газа
Ремонт на американском заводе Freeport LNG продлится 3 месяца
Лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ продлена почти на полгода
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Армянская оппозиция с улиц переходит в "сети"
США планируют строить зернохранилища в Польше, чтобы вывозить зерно из Украины - Байден
Около 50 представителей СМИ и оборонного лобби Великобритании попали в российский "стоп-лист"
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ