Индийская лига крикета продала права на трансляции матчей за $5,7 млрд

Индийская премьер-лига крикета заключила два контракта о продаже прав на трансляции соревнований сроком на пять лет за общую сумму в $5,7 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Walt Disney Co. выиграла борьбу за права на телетрансляции, предложив около 235 млрд рупий ($3 млрд.). Disney владела правами и прежде - они достались компании в рамках сделки по приобретению активов 21st Century Fox Inc.

Тем временем совместное предприятие компании Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани, и медиафирмы Paramount Global приобрело права на показ игр на цифровых платформах за 210 млрд рупий ($2,7 млрд).

Управляющий орган Индийской премьер-лиги пока официально не назвал победителей аукциона, стартовавшего 12 июня. Ожидается, что совокупная выручка будет примерно в три раза больше по сравнению с аналогичным аукционом, прошедшим пять лет назад.

Крикет является самым популярным спортом в Индии, стране с населением почти 1,4 млрд человек. Игры местного чемпионата, в котором выступают 10 команд и который обычно проходит весной, регулярно смотрят свыше 600 млн человек. В мире индийский крикет уступает по популярности только Английской премьер-лиге по футболу и Национальной футбольной лиге, чемпионату США по американскому футболу.

"Некоторые медиакомпании рассматривают Индийскую премьер-лигу как самое важное спортивное соревнование в мире, - сказал глава отдела исследований в Counterpoint Research Тарун Патак. - Вы получаете максимальный охват аудитории в стране с молодым населением. Эти компании делают ставку на будущее Индии".