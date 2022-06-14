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Дальнее зарубежье 14.06.2022 20:31

Власти Франции летом могут принять решение о национализации EDF

Вопрос о национализации французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) может быть решен в течение ближайших месяцев, если нынешнее правительство Франции получит большинство мест в Национальной ассамблее, сказала министр страны по энергетическому переходу Аньес Панье-Рюнаше.

В случае если коалиция, поддерживающая переизбранного президента Эмманюэля Макрона, получит большинство во втором раунде голосования в грядущие выходные, министр представит пакет инициатив, направленный на перебалансировку и укрепление энергетической отрасли текущем летом в рамках ускорения перехода на экологически чистые источники энергии, сказала Панье-Рюнаше в эфире радиостанции Europe 1.

Это может предусматривать повторную национализацию EDF, отметила она, добавив, что решение не гарантировано, но его "нельзя исключать".

EDF - один из крупнейших производителей ядерной энергии, однако в последнее время объемы производства компании сократились на фоне проблем, связанных с устареванием оборудования, тогда как власти ищут способы сократить долю ядерной энергетики в стране в пользу альтернативных источников энергии.

Правительство, которому принадлежит около 84% акционерного капитала EDF, оценят финансовые потребности компании, отметила министр, добавив, что в случае получения большинства мест в Национальной ассамблее, решения придется принимать "очень быстро".

Акции EDF в ходе торгов в Париже во вторник дешевеют на 0,5%.

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