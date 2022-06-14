Уже свыше 345 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия - МККК

Более 345 млн жителей стран Африки, в частности, Судана, Эфиопии и ЮАР испытывают серьезную нехватку продовольствия, сообщает во вторник Международный комитет Красного Креста(МККК).
"Более 346 млн жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствия. Ситуация вызывает тревогу", - говорится в сообщении организации в твиттере.
По ее данным, с дефицитом продовольствия сталкиваются также Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Чад.
Западные СМИ в свою очередь сообщают, что в ООН выступают с призывом выделить $426 млн Южному Судану для предотвращения там продовольственной катастрофы.
На прошлой неделе директор отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к росту числа голодающих в мире на 11 - 19 млн человек в 2022 - 2023 годах.
Он отметил, что речь идет только о предварительной оценке масштабов проблемы. Бен-Бельхассен пояснил, что наибольшему риску теперь подвергаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые сильно зависят от импорта пшеницы, растительного и подсолнечного масла. Серьезно затронуты нынешним кризисом также некоторые страны Африки к югу от Сахары, Азии, включая Бангладеш и Индонезию, добавил он.
Ранее на этой неделе Глобальная кризисная группа ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам опубликовала доклад, согласно которому около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты.
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