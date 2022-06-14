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ТЭК 14.06.2022 19:24

Газоснабжение ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 55%

Газоснабжение ФРГ продолжает оставаться стабильным, хранилища заполнены на 55%, сообщает во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Газоснабжение в Германии - стабильное. Безопасность неизменно обеспечена. Потоки газа в Германию сохраняются на обычном уровне", - говорится в сообщении ведомства.

По сообщению регулятора, в настоящее время хранилища газа заполнены в ФРГ на 55,19%.

"Это значительно выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах", - отметили в ведомстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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