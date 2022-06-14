Газоснабжение ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 55%

Газоснабжение ФРГ продолжает оставаться стабильным, хранилища заполнены на 55%, сообщает во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. "Газоснабжение в Германии - стабильное. Безопасность неизменно обеспечена. Потоки газа в Германию сохраняются на обычном уровне", - говорится в сообщении ведомства. По сообщению регулятора, в настоящее время хранилища газа заполнены в ФРГ на 55,19%. "Это значительно выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах", - отметили в ведомстве.

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