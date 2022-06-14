ЕС намерен укреплять энергосотрудничество с Израилем при отказе от энергоресурсов из РФ - глава ЕК

Евросоюз стремится расширять сотрудничество с Израилем в сфере энергетики в рамках мер по отказу от российских энергоресурсов, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Поведение России лишь укрепило нашу решимость освободиться от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Например, мы изучаем способы активизации энергетического сотрудничества с Израилем с помощью двух крупных проектов", - сказала фон дер Ляйен, выступая в израильском Университете имени Бен-Гуриона. Видеозапись этого выступления выложена в ее твиттере.

Фон дер Ляйен уточнила, что один из этих проектов - "самый длинный в мире" - подводный кабель, соединяющий Израиль с Кипром и Грецией, а второй - трубопровод для транспортировки газа и экологически чистого водорода из региона восточного Средиземноморья.

По словам главы ЕК, "это инвестиции как в европейскую, так и израильскую энергетическую безопасность".

ЕС ранее ввел санкции в отношении российского угля, а также поэтапный запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ. Планов по санкциям в отношении газа пока нет. Однако фон дер Ляйен часто упоминает в этом контексте европейский план REPowerEU, призванный сделать Европу более независимой в сфере энергетики, в том числе - от российского газа.