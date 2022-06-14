Байден с 13 по 16 июля отправится в регион Ближнего Востока

Белый дом сообщил во вторник, что президент США Джо Байден отправится в Израиль, на Западный берег Иордана и в Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля, говорится в пресс-релизе, распространённом пресс-секретарем Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля, чтобы укрепить непоколебимую приверженность США безопасности и процветанию Израиля, а также примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - говорится в документе.

Кроме того, в этом саммите примут участие Египет, Ирак и Иордания.

Первоначально Байден отправится в Израиль для обсуждения проблем, связанных с безопасностью страны, затем посетит Западный берег Иордана, где проведет консультации с представителями палестинских властей, после чего прибудет в Саудовскую Аравию, где состоится саммит ССАГПЗ.

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ Оман и Саудовская Аравия.