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Это интересно 14.06.2022 18:11

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала текущего года упало на $1,4 трлн на фоне волнений на финансовых рынках из-за инфляционного давления и повышения ключевых ставок крупнейшими центробанками.

При этом только в понедельник их состояние сократилось на $206 млрд, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

Такая динамика резко контрастирует с прошлым годом, когда численность наиболее состоятельных людей в мире увеличилась на 8% по сравнению с 2020 годом параллельно с активным ростом на финансовых рынках, следует из доклада Capgemini World Wealth. В странах Северной Америки число богатейших людей подскочило на 13%, а вот в Азии темпы роста составили только 4,2%, отставая от Европы и Северной Америки.

Между тем азиатские страны лидировали по темпам прироста количества богатейших людей в течение последнего десятилетия. Среди причин для такой тенденции аналитики Capgemini World Wealth назвали ужесточение регуляторной политики Пекина в сфере ИТ и охлаждение на рынке недвижимости Китая.

В то же время США, Япония, Китай и Германия сохранили за собой позиции стран, в которых проживает наибольшее число состоятельных людей - почти 64% от мирового показателя.

Кроме того, эксперты также подметили, что состояние наиболее богатых людей, чьи инвестируемые активы оцениваются в более чем $30 млн, увеличилось на 9,6% по сравнению с 2020 годом. Темпы повышения стали наиболее быстрыми среди всех категорий, выделенных Capgemini World Wealth.

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Тэги: МИР, БОГАТСТВО, СОКРАЩЕНИЕ


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