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Финансы 14.06.2022 23:22

Continental Resources получила предложение от крупнейшего акционера о выкупе всех акций

Американская нефтегазодобывающая компания Continental Resources Inc. получила предложение от крупнейшего акционера о выкупе всех акций по цене в $70 за бумагу.

Как говорится в сообщении компании, предложение выдвинул американский бизнесмен Харольд Гленн Хамм и его семья, которым уже принадлежит 83% в Continental Resources.

Оценка акции в $70 на 9% превышает цену на закрытие торгов в понедельник и на 11% больше средневзвешенной цены за последние 30 торговых сессий.

Совет директоров компании создаст специальный комитет для рассмотрения выдвинутого предложения, отмечается в пресс-релизе.

Котировки акций Continental Resources растут на 11,7% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 44%, до $23,4 млрд, в то время как индекс S&P 500 снизился на 21%.

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