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АПК 14.06.2022 17:29

Азербайджан в числе стран, которые активно покупают пшеницу в России

Россия за текущий сельхозгод (с 1 июля 2021 года по 14 июня 2022 года) экспортировала 42,6 млн тонн зерна, в том числе 35,6 млн тонн пшеницы, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в рамках экспортной квоты, которая начала действовать с 15 февраля, было отгружено 9,54 млн тонн зерна, в том числе 7,4 млн тонн пшеницы, 1,5 млн тонн кукурузы, 570 тыс. тонн ячменя и 40 тыс. тонн ржи.

"Таким образом, в оставшийся период действия квоты до 30 июня 2022 года может быть вывезено 1,46 млн тонн зерновых, в том числе 576 тыс. тонн пшеницы", - сказала она, напомнив, что объем квоты составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.

Как уточнила Тюрина, в период действия квоты пшеница поставлялась в 36 стран мира. Крупнейшими покупателями стали Турция (2,25 млн тонн), Иран (1,73 млн тонн), Египет (1,556 млн тонн). "Объемы закупок другими странами были значительно меньше, но при этом география экспорта в принципе оставалась традиционной, несмотря на трудности, связанные с санкционным давлением", - сказала она.

Так, Ливия в период действия квоты закупила 275 тыс. тонн, Израиль - 270 тыс. тонн, ОАЭ - 132 тыс. тонн, Кения - 130 тыс. тонн, Алжир - 116 тыс. тонн. Активными покупателями российской пшеницы также были Судан, Йемен, Саудовская Аравия, Греция, Азербайджан, Нигерия, Сирия, Грузия, Тунис, Сенегал, Мозамбик, Гана, Бенин. При этом эксперт обратила внимание на то, что российскую пшеницу достаточно активно закупали страны Африки.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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