Алиев: Уверен, что это отличный пример для других видов спорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов национальной сборной страны по мини-футболу, выигравших чемпионат Европы, который проходил в Словакии.
«Сборная по мини-футболу во второй раз принимала участие в чемпионате Европы и уже завоевала звание чемпиона. Ваш профессионализм и огромная самоотверженность во время чемпионата сделала возможной эту победу. Вы порадовали азербайджанский народ, и не случайно граждане с большой любовью встретили вас в аэропорту. Меня особенно радует то, что вся команда, включая игроков, тренеров и специалистов, состоит из местных спортсменов», - сказал президент.
По словам Алиева, победа сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы имеет большое значение, это первый крупный успех страны в командных видах спорта.
«В Азербайджане многое сделано для развития спорта, но пока мы не добивались больших успехов в командных дисциплинах. Наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы. Хотя шахматы - индивидуальный вид спорта, но наши шахматисты добились этого успеха в команде. Однако в игровых видах спорта подобной победы у нас еще не было. Поэтому данный успех имеет большое значение, и я уверен, что это отличный пример для других видов спорта», - сказал президент.
Э.Шафиев
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