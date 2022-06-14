Buta Airways в июле начнет летать в Уфу

Низкобюджетный авиаперевозчик «Buta Airways» в июле возобновит полеты из Баку в Уфу и обратно.

В сообщении авиакомпании отмечается, что она с 3 июля начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Уфу.

Полеты по направлению Баку-Уфа-Баку будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендует изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну.

Н.Аббасова