Баку рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Лондоном в сфере ВИЭ - Шахбазов

Великобритания рассчитывает на углубление сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, заявил министр экспорта Великобритании Майкл Фрир во вторник в Лондоне в ходе пятого заседания Совместной азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

«В настоящее время наш товарооборот превышает 1 млрд фунтов стерлингов. Британские компании сотрудничают с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоперехода, инвестиций в новые технологии, здравоохранения и образования, и мы верим, что в ближайшие годы возможностей для сотрудничества будет еще больше», - заявил Фрир, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, в свою очередь, отметил, что высокий политический диалог между двумя странами дополняется «образцовым и крепким экономическим партнерством прочным на Южном Кавказе».

«Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджан с объемом инвестиций, превышающим $32 млрд. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 47% и составил около $668 млн», - отметил министр.

Шахбазов также сообщил, что до сих пор через компанию BP в нефтегазовый сектор страны было инвестировано около $29 млрд, а проекты энергетической безопасности, такие как Южный газовый коридор, являются показателями успешного энергетического сотрудничества двух стран.

По его словам, это сотрудничество вступило в новую фазу в соответствии с глобальными вызовами.

«Мы рассматриваем наше долгосрочное энергетическое партнерство с Соединенным Королевством как важный вклад в реализацию энергетической устойчивости и программы «зеленой» энергетики. Недавно мы добились значительного прогресса в проекте строительства солнечной станции мощностью 240 МВт в Джабраиле. Мы верим, что строительство этой станции станет подтверждением нашего успешного сотрудничества с BP в области «зеленой» энергетики, декарбонизации энергоперехода в целом», - сказал Шахбазов.

Он также сообщил, что развитие освобожденных территорий Азербайджана в рамках концепции «зоны зеленой энергии» и планы производству и экспорту водорода и ветровой энергии Каспийского моря с потенциалом в 157 ГВт, являются хорошей возможностью для развития «зеленого» партнерства с Великобританией.

Шахбазов также коснулся проблемы обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана, отметив, что это является основным препятствием на пути социально-экономической реинтеграции этих территорий и реализации важных проектов. Он подчеркнул важность международной поддержки и помощи в этом вопросе.

«В ходе заседания комиссии обсуждались вопросы сотрудничества в области энергоперехода, дальнейшего улучшения бизнес-среды и инвестиций, борьбы с минными угрозами, цифровой экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания МПК была представлена ​​подробная информация о новых инвестиционных возможностях, отмечалась важность запуска Азербайджано-британской торговой палаты, ускорения процесса работы над «Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Великобританией» для развития двусторонних экономических отношений.

По итогам заседания МПК между азербайджанской компанией IDRAK Technology Transfer и британской ApplianSys был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Также состоялось подписание итогового протокола заседания комиссии.

Достигнута договоренность о проведении следующего заседания комиссии в 2023 году в Баку.

Н.Аббасова