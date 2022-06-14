Нефть резко ускорила рост

Рост нефтяных котировок ускорился в ходе торгов во вторник после публикации прогноза ОПЕК.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,53 (2,07%) - до $124,8 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки превышали отметку в $125 за баррель впервые с начала марта.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $2,37 (1,96%) - до $123,3 за баррель.
Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021, и в 2022 годах.
При этом организация понизила оценку потребления во втором квартале 2022 года на 250 тыс. б/с, до 98,44 млн б/с. Соответственно, на 3-й и на 4-й кварталы прогноз спроса повышен на 110 тыс. б/с и на 130 тыс. б/с соответственно. Таким образом, в 2022 году спрос на нефть превысит "доковидный" 2019 год на 0,1 млн б/с.
Кроме того, рынок ждет еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что резервы нефти за прошлую неделю сократились на 1,2 млн баррелей, а бензина - выросли на 841 тыс. баррелей.
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