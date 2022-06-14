Лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ продлена почти на полгода

Генеральная лицензия, которая позволяет совершать с подпавшими под американские санкции российскими структурами операции по финансированию энергетики, продлена почти на полгода.
Обновленная лицензия, опубликованная OFAC во вторник, действует до 5 декабря 2022 года. В первой, февральской редакции она истекала 24 июня.
Лицензия разрешает операции по финансированию энергетики со Сбербанком , ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Совкомбанком или их дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ.
В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.
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