Ремонт на американском заводе Freeport LNG продлится 3 месяца

Восстановительные работы после возгорания на американском заводе по сжижению природного газа Freeport LNG займут значительно больший период времени, чем оценивалось изначально, следует из заявления Freeport LNG Development, L.P.
Первоначально администрация предприятия сообщала, что на устранение последствий пожара понадобится три недели.
"В настоящее время завершение всех необходимых ремонтных работ и возвращение завода к производственной деятельности на полной мощности не ожидается до конца 2022 года. Возобновление частичной эксплуатации планируется примерно через 90 дней, как только будет обеспечена необходимая для этого безопасность и надежность, и будут получены все разрешения регулирующих органов", - говорится в новом заявлении компании.
Мощность завода Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.
Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение. При этом компания подчеркивает, что линии сжижения и оборудование отгрузки не пострадали.
В Армении осознают, что лимит уступок со стороны Азербайджана исчерпан – Усубов
Власти Азербайджана предлагают инвесторам наладить производство и переработку кожи в Карабахе
Власти Азербайджана предлагают инвесторам организовать производство сушеного табака в Зангезуре
Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана 1 млн манатов
Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн
Алиев: Уверен, что это отличный пример для других видов спорта
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Премьер Финляндии опасается, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"
Зурабишвили позвала всех на митинг 16 июня в Тбилиси за евроинтеграцию
Первый министр Шотландии попытается провести еще один референдум о независимости
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ