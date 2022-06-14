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ТЭК 14.06.2022 20:11

Ремонт на американском заводе Freeport LNG продлится 3 месяца

Восстановительные работы после возгорания на американском заводе по сжижению природного газа Freeport LNG займут значительно больший период времени, чем оценивалось изначально, следует из заявления Freeport LNG Development, L.P.

Первоначально администрация предприятия сообщала, что на устранение последствий пожара понадобится три недели.

"В настоящее время завершение всех необходимых ремонтных работ и возвращение завода к производственной деятельности на полной мощности не ожидается до конца 2022 года. Возобновление частичной эксплуатации планируется примерно через 90 дней, как только будет обеспечена необходимая для этого безопасность и надежность, и будут получены все разрешения регулирующих органов", - говорится в новом заявлении компании.

Мощность завода Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение. При этом компания подчеркивает, что линии сжижения и оборудование отгрузки не пострадали.

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Тэги: США, СПГ, ЗАВОД, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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