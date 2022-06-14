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СНГ 14.06.2022 20:50

Около 50 представителей СМИ и оборонного лобби Великобритании попали в российский "стоп-лист"

Россия расширила список персональных санкций в отношении представителей СМИ и оборонного лобби Великобритании, добавив 49 фамилий, заявили во вторник в МИД РФ.

"В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте во вторник.

Там отмечается, что "работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена".

В МИД РФ отметили, что "вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях в Украине и в Донбассе", а лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, "участвуют в принятии решений о поставках вооружений в Украину".

В список, в частности, вошли сотрудники телеканала "Би-Би-Си", включая его гендиректора и председателя совета управляющих телекомпании; главные редактора газет "Дэйли Телеграф", "Таймс", "Гардиан", "Дэйли Мэйл", "Индепендент".

Среди попавших под санкции лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, оказались, в том числе, заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, командующий ВМС Великобритании, начальник штаба ВМС Великобритании Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Великобритании Майкл Вигстон.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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