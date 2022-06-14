ЕБРР выделил Нафтогазу 300 млн евро на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил НАК "Нафтогаз Украины" 300 млн евро, из них 50 млн евро уже доступны для экстренной закупки газа.

Согласно распространенному во вторник пресс-релизу ЕБРР, финансовая помощь для закупки газа предоставлена в целях компенсации потерь добычи.

Ранее сообщалось, что НАК планирует привлечь двухлетнюю кредитную линию Европейского банка реконструкции и развития с лимитом 300 млн евро.

"(Правительством - ИФ) согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро. Срок действия кредитной линии - до 25 марта 2024 года", - написал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

По его данным, привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа "в целях удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.