ЕБРР выделил Нафтогазу 300 млн евро на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил НАК "Нафтогаз Украины" 300 млн евро, из них 50 млн евро уже доступны для экстренной закупки газа.
Согласно распространенному во вторник пресс-релизу ЕБРР, финансовая помощь для закупки газа предоставлена в целях компенсации потерь добычи.
Ранее сообщалось, что НАК планирует привлечь двухлетнюю кредитную линию Европейского банка реконструкции и развития с лимитом 300 млн евро.
"(Правительством - ИФ) согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро. Срок действия кредитной линии - до 25 марта 2024 года", - написал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.
По его данным, привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа "в целях удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах".
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
В Армении осознают, что лимит уступок со стороны Азербайджана исчерпан – Усубов
Власти Азербайджана предлагают инвесторам наладить производство и переработку кожи в Карабахе
Власти Азербайджана предлагают инвесторам организовать производство сушеного табака в Зангезуре
Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана 1 млн манатов
Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн
Алиев: Уверен, что это отличный пример для других видов спорта
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Премьер Финляндии опасается, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"
Зурабишвили позвала всех на митинг 16 июня в Тбилиси за евроинтеграцию
Первый министр Шотландии попытается провести еще один референдум о независимости
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ