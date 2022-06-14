Gazprom Germania переименован в Securing Energy for Europe GmbH

Правительство Германии приняло решение продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

"Ведомство федерального канцлера, министерство экономики и защиты климата и министерство финансов постановили продлить доверительное управление Gazprom Germania GmbH (GPG) до сентября 2022 года и далее. Конкретно доверительное управление призвано обеспечивать энергоснабжение и должно соответствовать положениям изменений в закон об энергетической безопасности", - сказано в заявлении правительства ФРГ.

Ранее правительство Германии решило передать управление компании доверенным лицам до конца сентября 2022 года.

Помимо этого, компанию планируют переименовать.

"Gazprom Germania GmbH будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Это подаст четкий сигнал рынку о том, что цель принятых мер - обеспечить энергобезопасность в Германии и Европе. Именно на это будет рассчитана производственная модель SEFE", - сказано в сообщении.

Кредитный заем в банке KfW позволит избежать банкротства предприятия и "каскадного" эффекта на рынке, указывают в кабмине.

В начале апреля 2022 года минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.

Ранее "Газпром" сообщал, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora.

В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.