Gazprom Germania переименован в Securing Energy for Europe GmbH

Правительство Германии приняло решение продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.
"Ведомство федерального канцлера, министерство экономики и защиты климата и министерство финансов постановили продлить доверительное управление Gazprom Germania GmbH (GPG) до сентября 2022 года и далее. Конкретно доверительное управление призвано обеспечивать энергоснабжение и должно соответствовать положениям изменений в закон об энергетической безопасности", - сказано в заявлении правительства ФРГ.
Ранее правительство Германии решило передать управление компании доверенным лицам до конца сентября 2022 года.
Помимо этого, компанию планируют переименовать.
"Gazprom Germania GmbH будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Это подаст четкий сигнал рынку о том, что цель принятых мер - обеспечить энергобезопасность в Германии и Европе. Именно на это будет рассчитана производственная модель SEFE", - сказано в сообщении.
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В начале апреля 2022 года минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.
Ранее "Газпром" сообщал, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora.
В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.
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