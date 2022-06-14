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Дальнее зарубежье 14.06.2022 21:02

США планируют строить зернохранилища в Польше, чтобы вывозить зерно из Украины - Байден

США намерены строить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Мы собираемся строить временные зернохранилища, на границе с Украиной: в Польше", - сказал он в ходе выступления, которое транслировал во вторник Белый дом.

Байден отметил, что этот план в случае реализации позволит вывозить зерно из Украины в Европу, а оттуда - в другие части света. Он сообщил, что в настоящее время "плотно работает с европейскими партнерами для высвобождения 20 млн тонн пшеницы из Украины на мировые рынки".

Президент США признал также, что этот план "потребует времени" на реализацию.

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Тэги: США, УКРАИНА, ЗЕРНО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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