Оппозиция Армении приняла решение разобрать установленный с 1 мая в центре Еревана палаточный городок.

"Мы приняли решение с завтрашнего дня разобрать палаточный город, но быть готовыми в случае необходимости в течение дня установить новый палаточный городок на площади Франции или на любой другой площади", - заявил один из лидеров оппозиции, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции во вторник.

По его словам, акции оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжатся.

Сагателян сообщил также, что оппозиция меняет стратегию борьбы, оппозиционное "Движение сопротивления" придаст своей деятельности сетевой характер.