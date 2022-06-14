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Регион 14.06.2022 21:40

Армянская оппозиция с улиц переходит в "сети"

Оппозиция Армении приняла решение разобрать установленный с 1 мая в центре Еревана палаточный городок.

"Мы приняли решение с завтрашнего дня разобрать палаточный город, но быть готовыми в случае необходимости в течение дня установить новый палаточный городок на площади Франции или на любой другой площади", - заявил один из лидеров оппозиции, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции во вторник.

По его словам, акции оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжатся.

Сагателян сообщил также, что оппозиция меняет стратегию борьбы, оппозиционное "Движение сопротивления" придаст своей деятельности сетевой характер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПАЛАТКИ, РЕШЕНИЕ


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