Новый глава ЦБ обсудил со страховщиками Азербайджана развитие страхового рынка

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов во вторник провел встречу с руководителями страховых компаний, действующих в стране.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ЦБ, целью встречи являлось проведение обмена мнениями по вопросам поддержки устойчивого развития страхового сектора на новом этапе экономического развития страны; повышение конкуренции в секторе; содействие появлению на рынке инновативных страховых продуктов; расширение охвата страхового рынка; упрощение доступа население и бизнеса к страховым услугам.

«В связи с этим на встрече были обсуждены вопросы повышения прозрачности страхового рынка, а также расширения сотрудничества между регулятором, Ассоциацией страховщиков, Бюро по обязательному страхованию и страховщиками с целью поддержки конкурентной среды на рынке», - подчеркивается в информации ЦБ.

Эта первая встреча Кязымова с главами страховых компаний после его назначения главой Центробанка (с апреля 2022 года – ИФ).

Р.Ахмедов