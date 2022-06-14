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Дальнее зарубежье 14.06.2022 22:45

Первый министр Шотландии попытается провести еще один референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести еще один референдум о независимости Шотландии в следующем году, даже если не получит на это одобрение парламента Великобритании, сообщает во вторник The Guardian.

По словам Стерджен, она расскажет о своих планах парламенту Шотландии "в ближайшее время". Первый министр сообщила, что ее правительство разработало юридически безопасный альтернативный способ проведения референдума на случай, если британские власти не санкционируют проведение голосования.

При этом The Guardian отмечает, что такие планы Стрерджен, вероятно, приведут к длительным судебным разбирательствам. И при таком развитии событий, скорее всего, верховный суд страны запретит референдум.

"В повседневной жизни люди по всей Шотландии страдают от последствий растущих расходов на жилье, низких темпов роста и увеличивающегося неравенства, ограниченного государственного финансирования и многих последствий Брекзита, за который мы не голосовали", - заявила Стерджен, отметив, что пришло время задаться вопросом: останется ли Шотландия "привязанной к экономической модели Великобритании" или "возьмет за основу курс на европейские страны" и попытается выйти из состава королевства.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая с речью в память о Фолклендской войне, заявил во вторник, что "народ Шотландии принял решение всего несколько лет назад", и потому вопрос о независимости следует считать закрытым.

В 2014 году в Шотландии уже прошёл референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Стерджен утверждает, что теперь необходим новый референдум. Она это мотивирует, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединённого Королевства.

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Тэги: ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ПЛАНЫ

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